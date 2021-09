Johnny Pals, Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling succesvol in CSI5* Rome

Vanmiddag schreef de Zweedse springruiter Henrik von Eckermann de CSI5* 1.55m in Rome op zijn naam. Von Eckermann verscheen in het parcours als een na laatste met de KWPN'er Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL). Het duo raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 32,97 seconden. Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling behaalden netzoals Von Eckermann een plaats in de top 6. Johnny Pals was ook succesvol in Rome. Hij wist een zesde plaats te bemachtigen in de CSI5* 1.50m-rubriek.

Maikel van der Vleuten greep de vierde plaats met de 9-jarige merrie Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Het paar bleef foutloos en noteerde een tijd van 36,09 seconden in de barrage. Jur Vrieling behaalde de zesde plaats met de 9-jarige Holsteiner Long John Silver (v. Lasino). De combinatie zette een foutloze ronde neer, maar kreeg een strafpunt voor de tijdsoverschrijding (80.53 seconden).

Zesde plaats voor Johnny Pals in CSI5* 1.50m

Vanmiddag pakte Johnny Pals de zesde plaats in de CSI5* 1.50m in Rome. Tijdens het parcours zat de Nederlandse springruiter in het zadel van de Holsteiner Charley (v. Calido I). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 81,11 seconden. De Britse amazone Emily Moffitt won de rubriek direct op tijd met de 14-jarige merrie Tipsy du Terral (v. Toulon). De combinatie bleef foutloos en noteerde een tijd van 64,96 seconden.

Bekijk hier de uitslag van de CSI5* 1.55m

Bekijk hier de uitslag van de CSI5* 1.50m

Bron: Horses.nl