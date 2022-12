Succesvolle switch: Johnny Pals en Beau scoren in hoofdnummer Poznan

Afgelopen september nam Johnny Pals de merrie Beau van de Hagenhorst Z (Big Star Jr KZ x Coronado) over van zijn echtgenote Charlotte Pals-Verhagen en dat blijkt een succesvolle switch. De nieuwe combinatie won eind vorige maand de Grote Prijs van Opglabbeek en vandaag waren ze opnieuw succesvol. In Poznan sprong het duo naar de tweede prijs in het hoofdnummer, een 1,45 m direct op tijd.

Pals klokte de snelle tijd van 65,91 seconden maar dat bleek net niet genoeg voor de overwinning. Die ging naar Aleksander Lewandowski. Met Jazzmir van het Halderthof (v. Kashmir van Schuttershof) kwam de Poolse ruiter in 65,72 seconden over de finish en hield zo de zege eigen land. Op drie nog een thuisruiter: Marek Lewicki, die er met La Pezi (v. Lord Pezi Junior) 66,21 seconden over deed.

Uitslag

Bron: Horses.nl