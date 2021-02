Johnny Pals met Fernando naar derde plaats in hoofdrubriek

Johnny Pals nam vanmiddag de derde prijs mee naar huis in de 1.45m-rubriek in Vilamoura. In het zadel van zijn 15-jarige toppaard Fernando (v. For Pleasure) kwalificeerde hij zich voor de barrage en streed met acht concurrenten om de overwinning. De combinatie bleef in de barrage foutloos en noteerde de derde tijd van 34,13 seconden.