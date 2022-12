Johnny Pals op een en twee in 1.40m Opglabbeek

Johnny Pals was vanochtend in de CSI2* 1.40m rubriek voornamelijk concurrent van zichzelf. Pals wist met Balou Z (v. Balou du Rouet) het twee fasen parcours te winnen. Met zijn andere troef, de de elfjarige Conthargos-merrie Carlotta, werd hij tevens tweede.

Met Balou Z wist Johhny Pals de tweede fase in 27.43 te voltooien en was daarmee de enige onder de 28 seconden. Met Carlotta had hij iets meer tijd nodig maar de 28.71 seconden bleek alsnog ruim voldoende voor de tweede plaats. De Duitse Janina Blotz had met Cassis van de Kranenburg (v. Toulon) 29.84 seconden nodig en werd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl