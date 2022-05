Johnny Pals scoort in hoofdnummer St. Tropez, Stockholm Hearts aan de leiding

Johnny Pals had Zarkava Hero Z (Zandor Z x Calvaro Z), waarmee hij pas sinds begin dit jaar een combinatie vormt, vandaag uitstekend aan het springen in St. Tropez. In het hoofdnummer, een 1,55 m direct op tijd, bleef het duo foutloos in 66,14 seconden en bemachtigde daarmee de zevende prijs.

Marlon Modolo Zanotelli was de allersnelste. Hij klokte met Like A Diamond van het Schaeck (v. Diamant de Semilly) 61,02 seconden. Bij die razendsnelle tijd kwam niemand in de buurt. Roger Yves Bost deed de beste poging maar zijn tijd van 62,52 seconden met Bluemuch Des Baleines (v. Chacco-Blue) betekende het tweede geld. Edward Levy maakte met Rebeca LS (v. HH Rebozo) de top drie compleet en daarachter volgden topruiters Simon Delestre, Scott Brash en Ben Maher.

Stockholm Hearts

Met deze ronde, die naast het individuele klassement ook meetelt voor de Global Champions League, staat team Stockholm Hearts (Peder Fredricson met Catch Me Not S en Malin Baryard-Johnsson met H&M Indiana) na deze eerste omloop bovenaan.

Uitslag individueel

Uitslag teams na eerste omloop