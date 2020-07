Johnny Pals snelt naar overwinning in Bonheiden

Zojuist won Johnny Pals een 1,40m-rubriek op het paardensportcentrum in Bonheiden. De ruiter van Jan Vink schreef de rubriek op zijn naam met de 13-jarige hengst A Lee Spring Power (Argentinus x Cornet Obolensky). Zij lieten met een snelle foutloze rit maar liefst 81 deelnemers achter zich.

Met een foutloze rit in 67,69 seconden sleepte Sophie Dalm op Abelone of the Lowlands Z (Andiamo Z x Diamant de Semilly) de tweede prijs in de wacht. De laatste podiumplek was voor Gilles Dunon en Idalgo (Codex x Jokinal de Bornival). Dit duo was 0,02 seconde langzamer.

Nederlanders gaan voor foutloos

Er zijn meer Nederlandse ruiters en amazones afgereisd naar Bonheiden. Zo ook Wout-Jan van der Schans en het paard Haretto (Diamant de Semilly x Chin Chin). Zij eindigden met een foutloze ronde op de zesde plaats. Maikel van der Vleuten was ook van de partij met Sildouch Z (Spartacus TN x Nelson Z). Zij eindigden na een foutloze rit op de 14e plaats. Sanne Thijssen reed met haar paarden Madonna Quality (Nabab de Reve x Lord Z) en Huppeldepup (Tyson x Lord Z) foutloze ronden en bezette de 18-de, respectievelijk 20-ste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl