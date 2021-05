Johnny Pals stuurt Cukuta naar derde plaats in CSI5* 1.45m

Johnny Pals was vanmiddag goed op dreef in Grimaud, St. Tropez. Hij reed de Carthago-dochter Cukuta naar de derde plaats in de CSI5*-rubriek over 1.45m. Pals zette in het parcours direct op tijd een foutloze ronde neer met de elfjarige Holsteiner en finishte in 63,71 seconden.

Mike Kawai pakte de winst door foutloos de eindstreep te halen in een tijd van 61,26 seconden. Hij zette deze prestatie neer met de twaalfjarige Holsteiner Star (v. Singulord Joter).

1,89 seconden langzamer

Michael G Duffy beet zich stuk op de snelle tijd van Kawai. De Ier liet ook alle balken in de lepels liggen met de negenjarige BWP’er My Way B. & V. (v. Emerald), maar had 1,89 seconden meer nodig om de finish te passeren.

Smolders en Bles in top tien

Harrie Smolders en Bart Bles eindigden ook in de top tien. Smolders bemachtigde de zesde plaats met de Frans gefokte Une de l’Othain (v. Conterno Grande). Het duo bleef van het hout af en finishte in 68,10 seconden. Bles werd zevende in het zadel van Comme-Laude W (v. Comme il Faut). Het paar kwam foutloos over de finish in 70,10 seconden.

Bron: Horses.nl