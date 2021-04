Johnny Pals stuurt Excentriek naar derde plaats in openingsproef

Johnny Pals reed de twaalfjarige KWPN'er Excentriek (v. Ustinov) zojuist naar de derde plaats in de openingsproef bij The Dutch Masters - Indoor Brabant. Pals zette een foutloze ronde neer met het fokproduct van M.C.J.M. Burgers en finishte in 25,51 seconden.

39 combinaties legden de tweede fasen foutloos af en streden daarbij om de snelste tijd. Zeven ruiters en amazones bleven binnen de 26 seconden. De top drie lag erg dicht bij elkaar.

Wathelet strijdt met Guery om zege

Gregory Wathelet ging in het 1.40m-parcours de strijd aan met zijn landgenoot Jérôme Guery om uit te maken wie de beste was. Guery reed de ring binnen met de 13-jarige BWP’er Tango (v. Cooper van de Heffinck). De combinatie had 25,47 seconden nodig om de finish te bereiken en legde Wathelet het vuur aan de schenen. Wathelet liet zien dat het nog sneller kon en dook met de tienjarige hengst Faut-il des 7 Vallons (v. Comme il Faut) 0,10 seconden onder de tijd van zijn landgenoot en nam de overwinning mee naar huis.

Emmen en Houtzager in top tien

Het lukte Kim Emmen en Marc Houtzager om de top tien binnen te rijden. Emmen kwam met de tienjarige Hannoveraner Conbago (v. Contendros) zonder kleerscheuren door het parcours en noteerde een tijd van 26,11 seconden. Met deze tijd bezette ze de achtste plaats. Houtzager eindigde nipt achter Emmen op de negende plaats. In het zadel van de negenjarige KWPN’er Habitat BP (v. Dantos HBC) voltooide hij de tweede fasen in 26,13 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl