Johnny Pals stuurt Excentriek naar overwinning in 1.40m

Johnny Pals reed de twaalfjarige KWPN'er Excentriek (v. Ustinov) zojuist naar de winst in de 1.40m-rubriek in Opglabbeek. Pals zette een foutloze ronde neer met het fokproduct van M.C.J.M. Burgers en finishte in 30,67 seconden. Hiermee zet hij zijn succesreeks voort. Gisteren was hij ook al goed op dreef door de derde plaats met L' Extreme BH (v. Canturo) te pakken.

33 combinaties legden de tweede fasen foutloos af en streden daarbij om de snelste tijd. Kara Chad ging als laatst van start en probeerde Pals nog van de troon te stoten. Met de tienjarige hengst Cristo Beech (v. It’s the Business) kwam de Canadese amazone niet in de buurt van het hout, maar kwam 0,71 seconden tekort voor de overwinning.

Vogel maakt top drie compleet

Richard Vogel werd derde met de achtjarige Hannoveraner Daymian 4 (v. Darco). De combinatie finishte foutloos in 31,82 seconden. Vogel zette eind mei ook al een goede prestatie neer met de hengst in Opglabbeek door tweede te worden in de tweefasen-rubriek over 1.40m.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl