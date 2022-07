Johnny Pals tweede in derby van Falsterbo, Hoekstra vierde, Vrieling tiende

In het Zweedse Falsterbo is de traditionele derby een overwinning geworden voor Andre Thieme met Contadur (v.Conteros). In de barrage was hij sneller dan Johnny Pals met Carlotta (v.Balout du Rouet) die tweede werd. De derde plaats was voor Nikolaj De Music (v.Nabab de Reve) gereden door de Italiaan Emanuele Gaudiano.

Met een prijzenpot van ruim 100.000 euro zou je verwachten dat je een goedgevulde rubriek zou zien maar het tegendeel was het geval. Maar 19 combinatie’s kwamen aan de start en met twaalf prijzen moest je bijna beter je best doen om geen prijs te halen dan wel.

Barrage

Jur Vrieling had drie springfouten met Comme-Laude W (v.Comme il fault) en werd tiende wat goed was voor een volgprijs van 1.750 euro.

Betere zaken deed Hessel Hoekstra die met Helsinki (v.VDL Zirocco Blue) vier strafpunten kreeg waardoor hij niet aan de barrage mee mocht doen maar wel op de vierde plek eindigde en daarvoor 8.500 euro in ontvangst nam.

Maar de beste Nederlandse zaken deed Johnny Pals die met Carlotta een foutloze basisronde reed. Dat resultaat werd alleen door Andre Thieme geëvenaard waardoor een barrage noodzakelijk was om de winnaar te bepalen. Pals kreeg in die barrage vier strafpunten, net als Thieme, maar deed er drie seconden langer over dan de Duitser. Met de winst pakte Thieme 28.500 euro terwijl Pals met er met 17.500 vandoor ging.

Uitslag