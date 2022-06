Johnny Pals tweede in hoofdnummer Cannes

Johnny Pals had Zarkava Hero Z (Zarkava x Hero Z) vandaag uitstekend aan het springen in Cannes. Het duo, dat pas sinds begin dit jaar een combinatie vormt, klokte in het 1,55 m direct op tijd 66,04 seconden wat goed was voor de tweede plaats.

Allersnelst was Abdel Said. Hij stuurde Arpege du Ru (v. Apache d’Adriers) in 63,91 seconden door het parcours en was daarmee de overtuigende winnaar. Richard Vogel maakte de top 3 compleet. Met Caracho (v. Cassilano) kwam hij in 66,58 seconden over de eindstreep.

Ook Smolders in de prijzen

Ook Harrie Smolders reed zich in de prijzen. Zijn tijd met Monaco (v. Cassini II) was 72,92 seconden en dat betekende de twaalfde plaats.

Madrid in Motion voorlopig zesde

Na deze eerste ronde van de Global Champions League gaat team Prague Lions (Brian Moggre en Pieter Devos) aan de leiding. Shanghai Swans (Christian Ahlmann en Max Kühner) staan voorlopig tweede. Beste team met Nederlandse deelname is na deze eerste ronde Madrid in Motion met Eric van der Vleuten (Dreamland) en Maikel van der Vleuten (Beauville Z) op plaats zes.

Uitslag individueel

Uitslag eerste ronde GCL