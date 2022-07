Johnny Pals scoort in hoofdnummer Falsterbo

Johnny Pals had de hengst Fernando (For Pleasure x Corrado) vandaag goed aan het springen. In het hoofdnummer van CSI Falsterbo, een 1,50 direct op tijd die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, kwam het duo in 64,68 seconden over de finish en werd daarmee vierde.

Karel Cox was met afstand de snelste. Met Nueva Epoca de Regor (v. Nabab de Reve) kwam hij in de razendsnelle tijd van 61,11 over de finish. Andreas Schou en Stephanie Holmen deden een poging maar kwamen niet bij de tijd van Cox in de buurt. Schou had er met Granate (v. Baltic VDL) 64,24 seconden voor nodig en bleef daarmee voor op Holmen met Flip’s Little Sparrow (v. Cardento). Zij kwamen in 64,48 seconden over de streep.

Vrieling en Smolders

Voor Nederland eindigden verder Jur Vrieling en Harrie Smolders in de prijzen. Vrieling reed Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) naar de achtste plaats en voor Smolders met Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) werd het plek negen.

Uitslag