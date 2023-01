Johnny Pals wint 1.45m Gold Tour Oliva

Van de 66 combinaties op de startlijst kwamen er maar twee voor Nederland uit maar beiden wisten zich wel in de top tien te rijden. Johnny Pals deed hele goede zaken en wist het 1.45m op zijn naam te schrijven. Caroline Devos-Poels reed naar de tiende plaats.

66 combinaties gingen van start in het parcours direct op tijd waarvan 20 combinaties met de nul over de finish reden. Johnny Pals deed dit het snelste en stuurde Beau van de Hagenhorst Z (v. Big Star Jr.) in 67.68 naar de eerste plaats. Omer Karaevli volgde op de tweede plaats en reed Hayley (v. London) in 68.15 seconden rond. Constant van Paesschen wist het podium compleet te maken en stuurde Diaz du Thot (v. Ready Boy des Forets ‘Hn’) in 68.25 seconden naar de derde plaats. De tweede Nederlandse combinatie op de startlijst wist ook in de top tien te eindigen. In het zadel van Milona van het Speienhof (v. Chopard) reed Caroline Devos-Poels naar de tiende tijd van 72.20 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl