Johnny Pals wint 1.50m Grand Prix San Giovanni in Marignano

Een kleine twee jaar geleden wonnen Johnny Pals en Zarkava Hero Z (v. Zandor Z) de 1.55m Grand Prix van St. Tropez. In de periode volgden een aantal top vijf-klasseringen, maar een nieuwe overwinning liet enige tijd op zich wachten. Die diende zich vandaag in San Giovanni in Marignano aan. Pals en de veertienjarige merrie kwamen in de 1.50m Grand Prix in de snelste tijd foutloos aan de finish van de barrage.