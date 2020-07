Johnny Pals wint GP Bonheiden, Kim Emmen derde

Met de KWPN- en NRPS-goedgekeurde Fernando (v. For Pleasure) reed Johnny Pals zojuist naar de winst in de 2* Grand Prix van Bonheiden. Toshiki Masui uit Japan werd tweede op 3/100 seconde afstand. Hij had Jericho S (v. Lord Z) gezadeld. Kim Emmen werd derde met Jack van het Dennehof (v. Toulon).

De overige acht barragisten slaagden er niet in om dubbel nul te rijden. Alleen Bart Clarys was sneller dan Pals, maar moest dat met twee balken bekopen.

De overwinning van Pals en Fernando is een mooie opsteker voor de combinatie. Dit was het eerste post-lockdown concours voor Fernando. Ook voor Jack van het Dennehof, die Kim Emmen sinds februari uitbrengt, was Bonheiden het eerste optreden sinds maart. Zaterdag werd de combinatie ook al vierde in een tweester.

Kim Emmen wint 1m35, top 3 van KWPN-merries

Het was wederom een goede dag voor Kim Emmen, die naast haar derde plaats in de GP, eerder vandaag eerst al tweede werd bij de zevenjarige springpaarden en bovendien het 1m35 met barrage won met de KWPN-merrie Encore (v. Nabab de Reve).

De Nederlandse combinatie was veruit de snelste in deze barrage met 23,64 seconden. Sophie Dalm uit ierland volgde op bijna 1,5 seconde op de tweede plaats met Fastday VDL (v. Quaprice Bois Margot). Wout-Jan van der Schans werd derde met Haretto (v. Diamant de Semilly). Daarmee reed de hele top drie op KWPN-merries.

Ook de vierde plaats in het 1m35 was voor een Nederlander: Leopold van Asten en VDL Groep Callida 2 (v. Callado 2). Jack Ansems werd zesde met Go Go Nevada (v. Ustinov).

Uitslag 2* GP

Uitslag 1m35

Bron: Horses.nl