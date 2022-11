Johnny Pals wint Grote Prijs op Sentower Park

Johnny Pals heeft zondag de CSI2* Grote Prijs op Sentower Park in Opglabbeek gewonnen. Met Beau van de Hagenhorst Z (v. Big Star Jr. KZ) was de Nederlander een seconde sneller dan de Brit Lance Whitehouse en de Argento-zoon Bazento. Kim Emmen maakte het Nederlandse feestje compleet door Edgar (v. Warrant) naar de derde plaats te sturen.

Elf combinaties hielden alle balken in de lepels in het basisparcours over 1,45m en verzekerden zich daarmee van een startplaats in de barrage. Zeven van hen slaagden er in om nogmaals foutloos te rijden. Pals was verreweg de snelste, hij loodste de tienjarige Zangersheide-gefokte Beau van de Hagenhorst Z in 36,03 seconden door de barrage. Het werd voor de merrie haar eerste Grote Prijs-zege.

Whitehouse voor Emmen

Kim Emmen, die direct na Pals de piste betradt, zette met Edgar van Eric Berkhof een goede barrage neer en klokte een tijd van 37,82. Die tijd werd nog aangescherpt door Lance Whitehouse, de één na laatste starter in de barrage. De Britse ruiter kwam in 37,02 en nestelde zich daarmee tussen Pals en Emmen op de tweede plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl