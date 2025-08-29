Jong Frans team wint 5* Nations Cup Brussel

Petra Trommelen
Nina Mallevaey met Dynastie de Beaufour Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Het team uit Frankrijk – met aan boord drie ruiters onder de 25 jaar – heeft de 5* landenwedstrijd van Brussel gewonnen. Ze verwezen België, die aanwezig was met een groot deel van zijn Europese ploeg, naar de tweede plaats. De winnaar van vorig jaar, Zwitserland, moest dit keer genoegen nemen met de derde plaats. Nederland had geen team afgevaardigd.

