Jong talent Jeroen Dubbeldam vierde op BK

Jeroen Dubbeldam had samen met zijn zus en de gebroeders Porter afgelopen weekend iets te vieren na de finale van het BK voor jonge springpaarden. De zesjarige Janacek D (Quasimodo vd Molendreef x Q.Breitling LS), die de vier in gezamenlijk eigendom hebben, eindigde in de finale op de vierde plek met Jeroens schoonzus in het zadel.

Janacek D is gefokt door de oom van Jeroen, Henk Dubbeldam en toen Jeroens zus Marijn de hengst als veulentje bij haar oom in de wei zag lopen heeft ze zich voor de helft ingekocht. Ruim drie jaar later, in het voorjaar van 2018, toen Janacek D net was ingereden en Jeroen hem voor het eerst zag, was hij zo onder de indruk dat hij de helft van zijn oom overnam.

Gebroeders Porter

Het talent van de Quasimodo-zoon bleef eenmaal op stal bij Dubbeldam niet onopgemerkt en inmiddels staan ook de gebroeders Porter als mede-eigenaren geregistreerd.

Belgisch kampioenschap

Janacek werd op het BK gereden door Dubbeldams schoonzusje Marilyn Vorsselmans en het duo bleef zowel in de eerste als de tweede kwalificatieronde foutloos. In de finale op zondag bleven er dertien combinaties foutloos in de basisomloop en kwamen er slechts zeven ook in de barrage zonder fouten aan de finish. Voor de top drie waren Janacek en Vorsselmans niet snel genoeg, maar ze lieten de rest van de concurrentie op hun beurt wel een kleine anderhalve seconde achter zich.

