Joop van Uytert: ‘Oslo willen we graag behouden’

Esther Berendsen
Oslo (v. Côte de Zélande Delta Mossel Z) met Jarno van Erp. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Joop van Uytert staat vandaag de dag bekend als hengstenhouder met en fokker van dressuurpaarden. Toch heeft hij, samen met Joop Aaldering/Kyra Swelheim, een heel aantal bijzondere springpaarden gefokt en in eigendom gehad. Zoals Hotspot, die onlangs zijn eerste vijfsterren Grand Prix won onder Mathijs van Asten. Hij is inmiddels verkocht, maar dat geldt niet voor alle springhengsten: de zevenjarige KWPN-hengst Oslo (Côte de Zélande Delta Mossel x Chaman) is in eigendom samen met fokker Mark van Heel. “Als hij zich straks op het hoogste niveau waarmaakt, weten de fokkers hem hopelijk ook te vinden.”

