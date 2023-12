Joost Martens bovenaan in 1.40m Opglabbeek, Lars Kersten tweede

Vanmorgen was het een één-tweetje voor Nederland in het twee-fasen 1.40m in Sentower park. Joost Martens trok met de ruin Kiev (v.Extase) aan het langste eind en ging er met de winst vandoor. Hij reed een tijd van 25.23s en bleef daarmee Lars Kersten nipt voor. In het zadel van Hascombe Verona (v.Verdi TN) klokte hij een tijd van 25,41s en behaalde daarmee een knappe tweede plaats.

Plaats drie was voor Seppe Wouters met Kalvados Keros (v.Arezzo VDL). Hij kwam in een tijd van 26,14s over de finish. Niels Kersten behaalde met Fernet MH (v.Kannan GFE) eveneens de top tien. Met een tijd van 26,70s was plaats acht voor hen weggelegd.

Uitslag

Bron: Horses.nl