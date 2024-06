Joost Martens derde in 1.40m Kronenberg

Joost Martens moest vanmorgen in Kronenberg in een twee-fasen-speciaal op 1.40m-hoogte genoegen nemen met de derde plaats. Ricardo Correo Reinert uit Brazilië was in de tweede fase het snelst, gevolgd door de Oostenrijkse amazone Anna Plautz.

Voor deze 1.40m-rubriek had Joost Martens een fokproduct van de familie Poppelaars gezadeld, de tienjarige Etoulon-zoon Jododinus PP. Na twee foutloze fasen stopte de klok op 30,54 seconden, maar dat was niet snel genoeg voor de overwinning. Die ging naar de Braziliaan Ricardo Corea Reinert met de door F.J.L. Verdonk gefokte Ganturano (v. Canturano), die over de finish galoppeerde in 0/30,06.

Boerekamp en Maarse

Op de tweede plaats eindigde Anna Plautz met de 14-jarige Oldenburger Lino P (v. Ludwigs As), die 0/30,35 seconden op het scorebord zette. Finn Boerekamp en Dave Maarse eindigden als zesde en zevende.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl