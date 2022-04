Joost Martens derde in 1.40m Lanaken

Joost Martens was zojuist goed op dreef in het 1.40m direct op tijd in Lanaken. Hij tekende voor de derde plaats met de negenjarige KWPN'er Indence H.J. (v. Falaise de Muze). Het paar liet alle balken liggen en noteerde de derde tijd van 54,42 seconden. Martens zit pas sinds februari in het zadel van de merrie. Daarvoor werd Indence H.J. uitgebracht door Mel Thijssen.

Andres Vereecke eiste de overwinning op met de 14-jarige BWP’er In The Mood (v. Winningmood). De Belg bleef met de schimmel foutloos en zag de snelste tijd van 52,74 seconden op het scorebord verschijnen. Eind februari viel het duo ook al in de prijzen in Oliva. In het 1.45m direct op tijd werden ze tweede.

Gredley tweede

Tim Gredley hield Vereecke niet bij en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij rekende in het parcours op de 13-jarige BWP’er Jimmy Mack van Berkenbroeck (v. Quorum de Laubry). Het paar bleef van het hout af, maar kwam 1,37 seconden tekort voor de winst.

