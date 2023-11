Joosten, Ter Harmsel, Slagman, Holleman en Wevers in de prijzen op Jumping de Achterhoek

Op de eerste dag van het jeugd-weekend van Jumping De Achterhoek reden vijf Nederlandse combinaties zich in de top-10. Tani Joosten won met Galdal Me (v. Zambesi TN) de Big Tour (1,40m.) U25-rubriek en Fleur Holleman stond vooraan in de Medium Tour (1,35m.) met Innuendo R&D (v. Zirocco Blue VDL). Wesley ter Harmsel en Roos Wevers werden derde bij de junioren, Marie Slagman bij de pony's.