Joppen en Van Manen in top vijf 1.45m Grand Prix Kronenberg

De wedstrijdweek in Kronenberg werd zaterdagavond afgesloten met de tweesterren 1.45m Grand Prix. Het hoofdnummer kende een spannend verloop: de top vijf eindigde binnen vijf tienden van een seconde van elkaar. Uiteindelijk ging de overwinning naar de Duitser Josch Löhden, die met EIC Schabernack (v. Cornet Obolensky) de hoofdprijs van 7.050 euro in ontvangst mocht nemen. Loewie Joppen werd met zijn derde plaats beste Nederlander, gevolgd door Enrico van Manen op de vijfde positie.
Twee top vijf noteringen Nederlandse
Uitslag.
Horses.nl Bron:
