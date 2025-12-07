Joppen en Van Manen in top vijf 1.45m Grand Prix Kronenberg

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Joppen en Van Manen in top vijf 1.45m Grand Prix Kronenberg featured image
Loewie Joppen, hier met Havel van de Wolfsakker Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De wedstrijdweek in Kronenberg werd zaterdagavond afgesloten met de tweesterren 1.45m Grand Prix. Het hoofdnummer kende een spannend verloop: de top vijf eindigde binnen vijf tienden van een seconde van elkaar. Uiteindelijk ging de overwinning naar de Duitser Josch Löhden, die met EIC Schabernack (v. Cornet Obolensky) de hoofdprijs van 7.050 euro in ontvangst mocht nemen. Loewie Joppen werd met zijn derde plaats beste Nederlander, gevolgd door Enrico van Manen op de vijfde positie.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like