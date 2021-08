Joppen verslaat Berron bij zevenjarigen

Charles Berron versloeg gisteren met de schimmel Copain de Picobello Z (v. Cicero Z van Paemel) Loewie Joppen in het tweefasen-parcours voor zevenjarigen in Lier. Vanmorgen waren de rollen omgedraaid in de rubriek direct op tijd voor zevenjarigen. Joppen bleef Berron voor met de bij Zangersheide geregistreerde Clown of Picobello Z (v. Cardento). De combinatie finishte foutloos in een razendsnelle tijd van 70,45 seconden.