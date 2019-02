Jordaanse ruiter geeft thuisrijders het nakijken in WEF Cup

Er stond een pittig parcours voor de zesde WEF Cup van deze winter in Wellington. Slechts vier combinaties kwamen zowel in de basisomloop als in de barrage foutloos rond. Ibrahim Barazi uit Jordanië was met Omnia Incipit (v. Lordanos) de enige buitenlander van deze vier en gooide met zijn supersnelle rit roet in het Amerikaanse eten.

Barazi en de bruine DSP-merrie moesten woensdag nog afgroeten in een 1,40m-rubriek, maar kwamen vandaag niet alleen twee keer foutloos rond, ze waren ook nog eens dik twee seconden sneller dan de concurrentie.

Thuisrijders

Laura Chapot en Chandon Blue (v. Chacco-Blue) waren met hun foutloze barragerit in 36,772 seconden het snelst van de drie thuisrijders in de barrage en werden tweede. Kelly Cruciotti volgde met Hadja van Orshof (v. Cabrio van de Heffinck) op de derde plaats. Het duo kwam met 38,012 seconden op de klok rond. Jonathan McCrea was met D Carolus (v. Tjungske), die hij vier jaar geleden overnam van Matthijs van Asten, goed voor de vierde en laatste foutloze tijd.

Uitslag

Bron: Horses.nl