Jordan Coyle en King Kannan GP winnen wéér, Logan Fiechter zesde

Jordan Coyle heeft zijn topvorm in Dublin een passend vervolg gegeven. Nadat de Ier gisteren al twee vijfsterren-rubrieken op zijn naam schreef, won hij vandaag met de door G.J. van de Pol gefokte KWPN’er King Kannan GP (v. Kannan) ook de Derby over 1,45m. Richard Vogel stuurde de achtjarige Chember (v. Charleston) naar de tweede plaats, terwijl Anthony Bourquard met Flanagan Semilly (v. Kannan) als derde eindigde. Ook voor Nederland was er succes: Logan Fiechter reed Mien-Viola (v. Cohinoor VDL) naar een klassering net buiten de top vijf.
publiek en hield Coyle winnende prestatie Voor Kannan bijna met extra seconden een maakt reeks 83,46 opnieuw formaat, twee tijd hindernissen 17.000 hij GP GP prijzengeld. vijfsterren-rubrieken later Twee neer. euro winnen dag al is Kannan dagen met verdiende In één toeslaan alle King eigen de van dag King zette aan op onaangeroerd indrukwekkend. tijd de een maar
tweede Vogel
84,03 en Holsteiner foutloos. gezelschap. dagen als La tot winnen bleef weinig dit Hoewel concoursen met Vogel in De Baule concours één hij de een slechts Aken, Calgary. Richard maanden op afgelopen dat pas inmiddels behoort leverden. die in wordt deed daar door in Meerdere vijfsterren-rubrieken op de hij ervaring finishte op strafpunten begin nemen achtjarige twee is genoegen Hij sinds plaats. Chember op en tweede jaar ditmaal selectie werden Dublin ieder regelmatig seconden. uitgebracht Met Vogel genoteerd, ruiters rij nog moest geval prestatie
top Bourquard en vijf Ieren in twee
presteerden vier moest de Konrad Billy (v. eindigde completeerde springfout Coyle, derde Cornet maar twee Breen Ierse Sligo de overwinning Flanagan kansen Semilly. wedstrijd door Twomey was strafpunten plaats maar van in met volgden Daarachter zelfs Trevor seconden), dan noteerde eveneens vierde. op Candy Brother verloren. sneller die incasseren Arms (v. vijf. vier dan strafpunten en verdwijnen de Corrindubh Bourquard winnaar, met de en op als terrein zijn Anthony tijd De snelheid Obolensky) combinaties (83,08 met een top snelste Boy) zag naar beter eveneens ging maar Obolensky de
Fiechter zesde
een 84,63 hij Daardoor top balk. Nooren-Garofalo de de Lisa vijf. nadat een zich hij Derby, de viel de ook Fiechter had reed nemen snelle een enige Met ronde moest deelnemer in klassering buiten Logan seconden, teruggetrokken. Nederlander net was voor maar genoegen onderweg Nederlandse Mien-Viola met in
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.