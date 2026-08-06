Jordan Coyle en King Kannan GP winnen wéér, Logan Fiechter zesde

Savannah Pieters
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Jordan Coyle en King Kannan GP winnen wéér, Logan Fiechter zesde featured image
Jordan Coyle, hier met Chaccolino. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jordan Coyle heeft zijn topvorm in Dublin een passend vervolg gegeven. Nadat de Ier gisteren al twee vijfsterren-rubrieken op zijn naam schreef, won hij vandaag met de door G.J. van de Pol gefokte KWPN’er King Kannan GP (v. Kannan) ook de Derby over 1,45m. Richard Vogel stuurde de achtjarige Chember (v. Charleston) naar de tweede plaats, terwijl Anthony Bourquard met Flanagan Semilly (v. Kannan) als derde eindigde. Ook voor Nederland was er succes: Logan Fiechter reed Mien-Viola (v. Cohinoor VDL) naar een klassering net buiten de top vijf.

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