Jordan Coyle pakt Suncor Cup, Smolders in top 10

Mirjam Hommes
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Jordan Coyle pakt Suncor Cup, Smolders in top 10 featured image
Jordan Coyle, hier op archiefbeeld met Chaccolino. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De laatste rubriek in Spruce Meadows vóór de legendarische Rolex Grand Prix was zondagmiddag de Suncor Cup over 1,50 m met barrage. Voor Nederland kwam Harrie Smolders met Estrello EH Z (v. Emerald) aan de start. Het duo had een balk in de barrage en eindigde op plaats negen. Winaar werd de ontketende Ier Jordan Coyle die niet alleen Smolders, maar ook zijn broer Daniel aftroefde in de finaleronde.


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