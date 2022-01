Jordan Coyle steelt de show in CSI4* Grand Prix Wellington

Het was Jordan Coyle die er gisteren met de zege in de met 75.000 dollar gedoteerde CaptiveOne Advisors 1,50m Jumper Championship Classic vandoor ging. In de twaalf combinaties tellende barrage stuurde de Ierse ruiter de SWB-hengst Ariso (Casall x Contender) in 37,29 seconden foutloos over de finish. "Hij blijkt erg snel te zijn. Sommige mensen zeggen dat het door mij komt, maar ik denk dat het het paard is."

“Als ik doe wat iedereen doet, is hij normaal gesproken sneller. Ik keek de rit van Mark (McAuley, red.) en hij had een goed rondje, dus probeerde ik om de barrage net zo te rijden”, blikt Coyle terug. Dat pakte goed uit. De barrage van McAuley en Cap West (Chacco Blue x Hors la Loi II) was goed voor 39,41 seconden, waarmee de Ier uiteindelijk op de vierde plaats eindigde, achter Nicola Philippaerts met de KWPN-gefokte hengst Gijs (Kashmir van Schuttershof x Numero Uno, 0/37,48) en Bertram Allen met Carlo (Conthargos x Balou du Rouet, 0/38,37).

Coyle en Ariso

Coyle nam Ariso twee jaar geleden van zijn landgenoot Shane Sweetman over. Ze wonnen tot dusver al meerdere 4-sterren en 5-sterren en grepen in december de zege in de met 230.000 dollar gedoteerde Adequan Major League Show Jumping Grand Prix 5*.

Uitslag.

Bron: Persbericht Equestrian Sport Productions