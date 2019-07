Jordan Coyle wint vierde rubriek op Spruce Meadows

De Ier Jordan Coyle heeft gisteravond de Lafarge Cavalry Charge rubriek over 1.50m op zijn naam geschreven. Dit deed hij met de 12-jarige ruin Picador (v. Lupicor II) door foutloos in 75.67 seconden over de finish te gaan. De Amerikaanse Beezie Madden was met de 10-jarige BWP merrie Jiva (v. Concorde) een halve seconde langzamer dan Coyle en werd tweede. De derde plaats bleef ook in de handen van de familie Coyle. Daniel Coyle, de broer van Jordan, reed met de 9-jarige merrie CHS Krooze (v. Kroongraaf) naar de derde tijd in 76.97 seconden.

De Ier heeft met deze winst zijn vierde 5*-rubriek op rij gewonnen in de zomerseries van Spruce Meadows in Canada. Met Picador eiste hij 3 overwinningen op, waarbij hij op de eerste wedstrijddag en op 6 juli de 1.50m rubriek won. Gisteren schreef de combinatie de derde rubriek op hun naam.

Ongelooflijk paard

Coyle is lovend over zijn 12-jarige ruin. Coyle: ”Picador is een ongelooflijk paard. Ik heb nooit een paard als dit gehad. Hij wil altijd gaan, is erg snel en vertrouwt mij om over de hindernissen te springen.”

