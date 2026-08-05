Jordan Coyle zegeviert in Dublin met Nederlands gefokte King Kannan GP

Savannah Pieters
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Jordan Coyle zegeviert in Dublin met Nederlands gefokte King Kannan GP featured image
Jordan Coyle, hier met Chaccolino. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jordan Coyle heeft in Dublin een opvallende dubbelslag geslagen door twee vijfsterren-rubrieken te winnen. De 33-jarige Ierse ruiter schreef zowel het 1,45m als het 1,55m op zijn naam. In het 1,45m reed hij Cordiamo (v. Cornet du Lys) naar de overwinning, terwijl hij in het 1,55m de KWPN-ruin King Kannan GP (v. Kannan) naar winst stuurde.

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