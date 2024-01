Jos Lansink: ‘Een plan B hebben is belangrijk’

Over een paar weken gaat het seizoen van de Longines League of Nations 2024 van start. In aanloop naar de eerste wedstrijd in Abu Dhabi (11 februari) sprak de FEI met Jos Lansink, de bondscoach van het Nederlandse team. Daarin vertelt Lansink onder andere over het samenstellen van de teams en de samenwerking met de ruiters, eigenaren en veterinaire teamleden.

Op de vraag hoe de samenstelling van de teams eruit gaat zien, antwoordt Lansink: “Ons doel is om ons voor de finale in Barcelona te kwalificeren, dus we hebben ervaren ruiters en paarden nodig om er zeker van te zijn dat we dat doel bereiken. Anderzijds wil ik ook jongere en minder ervaren ruiters en paarden de kans geven om op dit niveau bekendheid en vertrouwen te krijgen. Voor de toekomst, waar we altijd mee bezig zijn, is dat heel belangrijk. Dus voor zover mogelijk zullen onze teams een evenwichtige mix zijn van de beste ervaren combinaties en een aantal jonge, talentvolle atleten.”

Welzijn is hoofdprioriteit

Lansink probeert er met een goed schema voor te zorgen dat de paarden op het juiste moment kunnen pieken. “Ik vind het belangrijk dat er in aanloop naar wedstrijden een goed schema is tussen training en rust. Dat is belangrijk voor het welzijn van de paarden. We willen topresultaten, dus het welzijn zal altijd onze hoofdprioriteit moeten zijn.”

Plan B is belangrijk

Volgens de bondscoach is een goede relatie en open communicatie met de ruiters en eigenaren van de paarden van essentieel belang. “Zo kunnen we bespreken en overleggen wat het beste programma voor ieder paard is. Uiteraard zijn onze veterinaire medewerkers hier ook bij betrokken. Gedurende het seizoen praat ik veel met ze over de wedstrijden en als ik er niet bij kan zijn, voorzien ze me van video’s en achtergrondinformatie. Het is daarnaast belangrijk om flexibel te blijven en een plan B te hebben. Als de zaken niet helemaal volgens plan verlopen, kunnen we aanpassingen in ons programma doorvoeren.”

Bron: Persbericht