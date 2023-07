In de landenwedstrijd afgelopen weekend in Aken konden de springruiters van TeamNL geen potten breken maar kort daarvoor in Rotterdam won de equipe van Jos Lansink de Nations Cup. Daar was het was spannend tot de allerlaatste rit en iedereen ging uit zijn dak. Reden voor de organisatie van het CHIO om na te genieten met bondscoach Jos Lansink.

“Ik ben nog steeds blij. Er is maar één landenwedstrijd in Nederland en die dan meteen je eerste twee jaar als bondscoach winnen, mooier kan niet. Ik ben ook blij met de manier waarop, iedere combinatie heeft zijn bijdrage geleverd, samen heeft het team de winst binnengesleept”, vertelt bondscoach Jos Lansink.

Droom van iedere ruiter én bondscoach

“De winst van Willem Greve in de Grote Prijs was natuurlijk ook een opsteker. Willem heeft verdiend gewonnen. Hij had echt naar Rotterdam toegewerkt en als dat dan lukt, is dat super. Zijn eerste ronde was al heel mooi en zijn barrage was echt fantastisch, alles lukte, paard en ruiter gaven alles. Hier droomt iedere ruiter van. En iedere bondscoach ook.”

Beter kan niet

“Als team de landenwedstrijd in eigen land winnen en dan ook nog een Nederlander die de Grote Prijs wint, beter kan niet. Naast deze successen was ik verder ook heel blij met het CHIO 2023. De twee sterren springtour is deels een commercieel verhaal, maar ik vind het ook super dat andere ruiters dan de absolute top een kans krijgen om op een concours als het CHIO te starten. Ik zeg houden zo!”

Alles mee

“De opzet van het CHIO de laatste jaren vind ik ook veel beter en het tijdstip van de landenwedstrijd zelfs perfect. Alles zat lekker vol en op het plein van het Stroodorp was het ook heel gezellig. De mensen leefden overal echt mee, de sfeer was super, Prinses Beatrix was aanwezig. Alles zat mee, zelfs het weer. Overigens hoop ik dat dit niet de laatste keer is geweest dat Rotterdam een landenwedstrijd mocht organiseren. Persoonlijk vind ik dat het CHIO met haar historie die status verdient en ditzelfde geldt voor Nederland paardenland. Maar die beslissing is aan de FEI.”

Bron: CHIO