Jos Lansink is de opvolger van Rob Ehrens

Vanaf 1 januari 2022 is Jos Lansink de nieuwe bondscoach van de springruiters van TeamNL. “Ik ben er ongelofelijk trots op dat Jos Lansink onze nieuwe bondscoach wordt”, vertelt KNHS Technisch directeur Iris Boelhouwer. “Hij heeft een enorme staat van dienst en hij gaat zijn ervaring en kennis als ruiter én coach inzetten voor de Nederlandse springsport."

“Ik kijk er erg naar uit om met hem te gaan samenwerken en zeker na de gesprekken met de ruiters heb ik er alle vertrouwen in dat Jos een belangrijke bijdrage gaat leveren op weg naar de Olympische Spelen van Parijs”, aldus Boelhouwer.

Prachtige functie

Jos Lansink vertelt enthousiast over zijn nieuwe uitdaging: “Ik kijk er enorm naar uit om met de Nederlandse ruiters en betrokkenen te mogen samenwerken. Nederland heeft zeer goede ruiters en ik vind het geweldig om dit voor de Nederlandse paardensport te kunnen gaan doen. Ik ben graag en veel op de grote internationale concoursen en dit is een prachtige functie waar ik heel veel zin in heb en kijk er met vertrouwen naar uit. Ik heb dan misschien de Belgische nationaliteit, maar ik blijf in mijn hart toch altijd een Nederlander en draag graag bij aan de successen van de Nederlandse springsport.“

Olympisch goud

Jos Lansink (1961) is nog steeds volop actief in de springsport, waarbij hij kan terugkijken op een uiterst succesvolle topsport carrière. De mooiste medaille in zijn prijzenkast is het Olympische goud dat hij in 1992 met het team won in Barcelona. Naast Lansink bestond dit gouden team uit Piet Raijmakers en Jan Tops.



De internationale successen van Jos Lansink begonnen in 1988 met onder meer een overwinning in de Grote Prijs van Rotterdam en een plaats in het Nederlandse team dat van start ging op de Olympische Spelen in Seoul. Bij dat Olympische debuut eindigde Lansink als zevende met zijn paard Felix en als vijfde met het team. Bij het EK in Rotterdam 1989 (paard Felix) en het EK in La Baule 1991 (paard Egano) won Lansink Brons. In La Baule won hij met het team bovendien zijn eerste internationale gouden medaille. Een andere memorabele overwinning boekte Lansink in 1994 toen hij met de hengst Libero H de wereldbekerfinale in ’s-Hertogenbosch op zijn naam schreef.

Eind jaren ’90 van de vorige eeuw ging Jos Lansink aan het werk op de Belgische beroemde stoeterij Zangersheide en in 2001 nam hij ook de Belgische nationaliteit aan. Als Belg zette hij zijn successen voort en werd in 2006 in Aken wereldkampioen met de imponerende schimmel Cumano.

Zeven Spelen

In totaal kwam Lansink aan de start op zeven achtereenvolgende Olympische Spelen. In 2018 reed hij zijn laatste internationale wedstrijd. Gedurende zijn indrukwekkende carrière werd Jos Lansink zeven maal Nederlands kampioen en schreef hij eenmaal de Belgische titel op zijn naam. In België runt Lansink tegenwoordig zijn sport- en trainingsstal. Tot voor kort was Nederlandse topruiter Frank Schuttert één van de succesvolle stalruiters bij Lansink.

Bron: Persbericht KNHS