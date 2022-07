Jos Lansink kiest Greve, Smolders, Van der Vleuten en Thijssen voor WK Herning

Op stal bij Jos Lansink, de bondscoach van de springruiters van TeamNL, maakte technisch directeur Iris Boelhouwer vandaag samen met de bondscoaches de definitieve selecties voor het WK bekend, dat van 6 tot en met 14 augustus in het Deense Herning wordt verreden. In het springteam van Lansink gaan Willem Greve, Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen de Nederlandse driekleur verdedigen. Jur Vrieling is meereizende reserve.

Bondscoach Jos Lansink heeft met zijn team dit jaar al knappe resultaten geboekt, en kent als geen ander de krachten binnen de springsport. “We gaan natuurlijk voor een podiumplaats, maar het belangrijkste is kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs. Daarvoor moeten we bij de beste vijf landen eindigen (exclusief Frankrijk). Er zijn op dit moment zes of zeven hele sterke teams en alles is mogelijk. We zijn in vorm, maar op een kampioenschap moet het niet teveel tegen zitten.”

Vijf naar Herning

Bij het springen mogen vijf combinaties afreizen naar Herning, waarvan er vier van start gaan voor het team en in het WK. De vijfde/reservecombinatie gaat van start in de CSI3* wedstrijd die naast de WK rubrieken op het programma staat. Willem Greve, Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen gaan in Herning de Nederlandse driekleur verdedigen. Jur Vrieling is meereizend reserve, eerste reserve is Hessel Hoekstra.

Team Herning

Willem Greve

Grandorado TN (hengst, KWPN, 2011, bruin, v. Eldorado vd Zeshoek)

Eigenaar: Willem Greve Sportpaarden B.V. & Team Nijhof

Harrie Smolders

Monaco (Ruin, Holstein, bruin, 2009, v. Cassini II)

Eigenaar: Evergate Stables LLC

Reservepaard

Darry Lou (Hengst, KWPN, vos, 2008, v. Tangelo van de Zuuthoeve)

Eigenaar: Evergate Stables LLC en Nayel Nassar

Sanne Thijssen

Con Quidam RB (Hengst, Holstein, bruin, 2006, v. Quinar)

Eigenaar: Stal Thijssen BV

Maikel van der Vleuten

Beauville Z (Ruin, Zangersheide, bruin, 2010, v. Bustique)

Eigenaar: Marta Ortega-Perez en Springstal Van der Vleuten

Meereizend reserve

Jur Vrieling

Long John Silver 3 (Ruin, Holst, schimmel, 2012, v. Lasino)

Eigenaar: SF Equestrian BV

1e reserve

Hessel Hoekstra

Icoon VDL (hengst, bruin, 2013, v. Bubalu VDL)

Eigenaar: Stal Wiefferink

Jos Lansink met Sanne Thijssen, Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten en Willem Greve. Foto: Horses.nl

Bron: Persbericht KNHS