Jos Lansink maakt team League of Nations Abu Dhabi bekend

Het team waarmee bondscoach Jos Lansink afreist naar de eerste wedstrijd van de FEI Longines League of Nations in Abu Dhabi (VAE) op 11 februari is bekend. De serie landenwedstrijden heeft dit jaar een geheel andere opzet en bestaat uit nog slechts vier wedstrijden en de finale die traditiegetrouw in oktober in Barcelona verreden wordt. Ook het CHIO van Rotterdam (19 t/m 23 juni 2024) maakt onderdeel uit van de prestigieuze serie.

Het Nederlandse team onder leiding van bondscoach Jos Lansink bestaat in Abu Dhabi uit Leopold van Asten, Kim Emmen, Loewie Joppen en Jur Vrieling.

Opzet Nations League

De opzet van de FEI Nations Cup serie is ten opzichte van voorgaande jaren enorm veranderd. De serie die nu wordt verreden onder de naam FEI Longines League of Nations bestaat nog uit slechts vier wedstrijden en de finale. De beste tien landen van de Longines League of Nations Ranking hebben zich geplaatst voor de serie en de beste acht landen na de vier wedstrijden mogen door naar de finale.

Format

Ook het format van de wedstrijden is veranderd. In alle wedstrijden mogen per land vier combinaties van start in de eerste manche waarbij de beste drie resultaten tellen. De acht beste landen mogen door naar de tweede manche waarin per land nog drie combinaties aan de start verschijnen. De resultaten van alle drie deze combinaties tellen mee. Het land met de minste strafpunten is uiteraard de winnaar. Bij een gelijk aantal strafpunten wordt een barrage verreden door een combinatie per team.

Finale Barcelona

Jos Lansink vertelde al eerder over zijn plannen voor de FEI Longines League of Nations. “Ons doel is uiteraard om ons voor de finale in Barcelona te kwalificeren, dus we hebben ervaren ruiters en paarden nodig om er zeker van te zijn dat we dat doel bereiken. Anderzijds wil ik ook jongere en minder ervaren ruiters en paarden de kans geven om op dit niveau bekendheid en vertrouwen te krijgen. Voor de toekomst, waar we altijd mee bezig zijn, is dat heel belangrijk.”

Evenwichtige mix

“Dus voor zover mogelijk zullen onze teams een evenwichtige mix zijn van de beste ervaren combinaties en een aantal jonge, talentvolle ruiters dan wel paarden. Daarnaast speelt natuurlijk de planning ook een grote rol. Het opstellen van een goede planning voor de wedstrijden met tussendoor training en rust voor de paarden, is heel belangrijk en daarbij staat het welzijn van de paarden voorop. We streven naar topprestaties, dan moet het welzijn van de paarden altijd de hoogste prioriteit hebben.”

Kalender

8 – 11 februari, Abu Dhabi (VAE)

19 – 23 maart, Ocala (VS)

30 mei – 2 juni, St Gallen (Zwi)

19 – 23 juni, Rotterdam

3 – 6 oktober, finale Barcelona (Spa)

Bron: Persbericht