Jos Verlooy houdt Remco Been van 1.50m winst

Het Wilhelmus stond al klaar na de loei scherpe rit van Remco Been en Holland vd Bisschop in de barrage van de 1.50 ranking rubriek bij het CSI3*de Peelbergen. Maar Jos Verlooy gaf met Fabregas iedereen van katoen en mocht als lest best de winst incasseren. Aniek Poels nam met Barry White ex-aequo de vierde plaats in.

Spektakel is altijd gegarandeerd met Remco Been en Holland vd Bisschop, maar vandaag deed het paar voor Hank Melse Stables er nog een schepje bovenop. In de basisomloop knalde het paar over de hindernissen, maar het laatste obstakel sprong het duo met hakken over de sloot.

Zonder kleerscheuren

“Ik heb nieuwe rijlaarzen en ik ben heel de tijd mijn beugels kwijt”, lacht Been. “Ik kreeg op de laatste oxer geen afstand, maar Holland heeft ons gered”. Met de teugels los en een engeltje op de schouders geraakte het paar zonder kleerscheuren naar de overkant en gaf vervolgens een heerlijk brutaal barrage optreden in een tijd van 41.02. “Zo zie je maar weer, het is een heel mans paard, maar als het erop aankomen is de kwaliteit er.”

‘Eer van België hoog houden’

Over kwaliteit beschikt ook de tienjarige Fabregas (v. Zambesi). Met bronzen EK-medaillist Verlooy in het zadel finishte de KWPN’er in de winnende tijd van 40,97. Een goeie seconde sneller dan Been. “Het is toch mooi om hier als Belg in Nederland te winnen”, lacht Verlooy nadien. De 24-jarige ruiter nam het in de veertien man sterke barrage op tegen niet minder dan zeven Nederlandse combinaties.

Ingespeeld

“Ik rij dit paard nu drie maanden. We debuteerde in Londen en daarna heb ik hem in Amsterdam gesprongen. Daar werden we al eens tweede. We raken steeds beter op elkaar ingespeeld, dus ik hoop zeker dat dit een voorbode is om door te groeien tot een hoger niveau”, zegt Verlooy over de Zambesi-nakomeling die voorheen onder andere te zien was onder Belg Stephan Verschuere.

Top vier

De Britse Emma Stoker eindigde met Kontador Vdm (v. Eldorado van de Zeshoek) in 43.37 als derde. Aniek Poels settelde zich in exact dezelfde tijd als Barbara Schnieper. De Zwitserse amazone zadelde voor de gelegenheid Escoffier (v. Lord Z). Poels bracht Barry White 3 (v. Twisther) vakkundig uit en finishte uiteindelijk in 49.40.

Voor alle uitslagen en de klasseringen van de overige Nederlanders, klik hier.

Bron: persbericht