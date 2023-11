Jos Verlooy kaapt kwalificatie GP Maastricht weg voor Nederlandse neuzen

Met zes Nederlanders onder acht barragedeelnemers was de kans groot dat de hoofdrubriek van Jumping Maastricht op de zaterdag, de 1,50m. kwalificatie voor de Grote Prijs van morgen, op naam van een Oranje ruiter zou komen. Een Belg gooide roet in het eten. Jos Verlooy die zojuist het 1,50m op zijn naam schreef in Maastricht. Met de 13-jarige FTS Killossery Konfusion (v. Siec Livello) was hij de concurrentie in een foutloze ronde te snel af met een tijd van 30.49 seconden.