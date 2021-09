Jos Verlooy schrijft geschiedenis en wint BK voor derde keer op rij

Jos Verlooy heeft vandaag in Lanaken voor de derde keer op rij het Belgisch Kampioenschap springen gewonnen met Varoune (v. Verdi). Daarmee is Verlooy de eerste die drie keer de titel wint en dat in drie opvolgende jaren doet met hetzelfde paard. "Dat voelt goed", vertelt de ruiter na afloop op de persconferentie.

“De eerste ronde ging heel goed, mijn paard sprong fantastisch en ik had eigenlijk niet in de gaten dat ik een beetje achter de tijd stond”, vertelt Verlooy. “En toen ik in de tweede ronde een fout kreeg, toen dacht ik nou dat is zilver, maar uiteindelijk bleek het toch genoeg.”

Minimaal verschil

Verlooy won de titel met 6,96 strafpunten in totaal over het hele kampioenschap en dat was slechts 0,02 strafpunt minder dan Thibeau Spits die met Classic Touch DH (v. Casall) het zilver won. Gilles Thomas maakte het podium compleet met Konak (v. Nabab de Reve), hij had in totaal 9,60 strafpunten.

Gregory Wathelet ging de eerste twee dagen met Faut-Il des 7 Vallons (v. Comme Il faut) aan de leiding in de strijd om het Belgisch Kampioenschap, maar kreeg vandaag acht strafpunten in de eerste finaleronde en trok zich in de tweede finaleronde vrijwillig terug. Hij eindigde uiteindelijk op de dertiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl