Jos Verlooy voortaan in het zadel van KWPN’er Fabregas

De bij het AES-goedgekeurde KWPN'er Fabregas (Zambesi TN x Libero H) zal voortaan in de ring verschijnen onder Jos Verlooy. Verlooy neemt de teugels van de hengst, die bij het KWPN werd aangewezen voor het KWPN-Verrichtingsonderzoek, over van Stephan Verschuere.

Verschuere bracht Fabregas uit tot op 1,55m-niveau en het meest recente succes van de twee was de vierde plaats in de Grand Prix in Zandhoven afgelopen augustus.

Bron: Horseman