Jos Verlooy wint 1,40m. in Leeuwarden: ‘Hopelijk ben ik er in 2024 weer’

Jos Verlooy won vanmiddag de eerste 3* rubriek op Indoor Friesland, de Horse2Fly Prijs (een 1,40m. direct op tijd) met de achtjarige merrie Parise van den Dael (v. I Am Moerhoeve's Star). De prijzen in de 1* gingen naar de 16-jarige Kim Spronk en de Friezin Regina Leeuwen.

Verlooy won en daarmee ging de winst in het 1,40m. naar België. De tweede en derde prijs bleven in Nederland. Loewie Joppen reed de tienjarige hengst Important Style VK (Falaise de Muze x Calvino Z) in een tijd van 52.93 seconden naar de tweede plaats en de derde plaats was voor Leopold van Asten. Hij reed de achtjarige merrie VDL Groep Kiara (Clearway x Papillon Rouge) in de tijd van 53.39 seconden over de finish.

‘Ga op concours om te winnen’

Jos Verlooy meldt over zijn zege op Indoor Friesland: “Ik ben tot nu toe heel tevreden. Ik ga op concours om te winnen en de paarden die ik bij me heb, zijn nog maar acht jaar, dus dat ziet er beloftevol uit. Dit is eigenlijk een tussenjaar voor mij. Ik heb veel acht- en negenjarigen die eraan zitten te komen. Hopelijk ben ik er in 2024, een belangrijk Olympisch jaar, weer helemaal bij op het hoogste niveau. Het zou mooi zijn om op Indoor Friesland de basis hiervoor te leggen.” Voor de Grote Prijs zadelt Verlooy Nixon van ’t Meulenhof.

Kim Spronk en Regina Leeuwen

Op haar tweede internationale concours won de zestienjarige Kim Spronk het 1,20m. De winnares van het 1,35m. komt uit Friesland. Regina Leeuwen is de gelukkige. Samen met haar dertienjarige merrie Cherry Tania (v. Cellestial x Con Capitol) finishte ze in een tijd van 54.88 seconden.

Uitslagen

Bron: Indoor Friesland