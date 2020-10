Jos Verlooy wint 1,50m Opglabbeek, Bles vijfde

Jos Verlooy pakte vanavond de hoofdrubriek op CSI Opglabbeek, een 1,50m Tabel A, de kwalificatie voor de Grote Prijs. Hij deed dat met Varoune (v. Verdi) met een foutloze barrage in 32,93 seconden. Bart Bles werd vijfde, Johnny Pals zesde.

Acht ruiters haalden de barrage, daaronder twee Nederlanders. Bart Bles stuurde Gin D (v. Clinton) in 35,23 seconden over de streep en werd daarmee vijfde. Net daarachter Johnny Pals met Doron Kuipers’ EK-paard Charley (v. Calido I) in 36,44 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl