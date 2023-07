Joseph Clayton pakt derde overwinning op rij in Zuidwolde, Schuttert en Smit-Hoekstra maken podium 1,40m compleet

Joseph Clayton is de man in vorm dit weekend. Op CH de Wolden pakte de Brit zijn derde overwinning op rij. Gisteren won hij zowel het 1,40m en het 1,45m en vandaag was hij met Belinda (v. Balou Du Rouet) ook de snelste in de CSI2* 1,40m rubriek. Hendrik-Jan Schuttert en Marriët Smit-Hoekstra maakten voor Nederland de top drie compleet.

In totaal gingen er 36 combinaties van start in deze eerste (van de twee) 1,40m rubriek gereden over twee fasen. Het had niet veel gescheeld of het was Hendrik-Jan Schuttert geweest die er met de eindoverwinning vandoor ging. Uiteindelijk was Joseph Clayton maar vierhonderdste sneller en stuurde Belina in 32.22 seconden naar winst.

Schuttert en Smit- Hoekstra op podium

Hendrik-Jan Schuttert moest dus genoegen nemen met de tweede plaats maar lang zal de ruiter er niet rouwig om zijn geweest want de achtjarige Kailon sprong fantastisch. De zoon van Etoulon werkte goed mee met zijn ruiter en had uiteindelijk 32.26 seconden nodig om naar de finish te springen. Marriët Smit-Hoekstra maakte het Nederlandse feestje helemaal compleet en reed Wadro’s Jerina (v. Zirocco Blue), gefokt en in eigendom van de familie Henstra, in 33.62 seconden naar de derde plaats.

Succesvolle dag voor de familie Schuttert

Het bleek een vruchtbare dag voor de familie Schuttert. Naast de tweede plaats van Hendrik-Jan wist ook Frank Schuttert een top vijf klassering te pakken. Hij stuurde Django Semilly van de familie Houtzager in 35.72 seconden naar de finish. Dit was aan het einde van de rit goed voor de vijfde plaats. Monique Van den Broek werkte het parcours ook zonder fouten af en reed Petronella van de Helle (v. Carlow van de Helle) naar plaats negen.

Uitslag

