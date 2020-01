Joy Lammers houdt Oranje eer hoog, Schwizer oppermachtig

Pius Schwizer kwam, zag en overwon… alweer. Voor de tweede avond op rij won de Zwitsers Olympiër de kwalificatie voor de Grote Prijs in de Peelbergen. Voor Oranje gaf Joy Lammers met First Boy B.B. het beste optreden in de ranking rubriek en werd derde.

Elf van de tachtig combinaties kwamen retour voor de barrage. Daarin beet Lammers met de tienjarige First Boy B.B. (v. Hamlet) de spits af. De amazone zag na haar rit 36.99 op het scorebord verschijnen. “Als ik niet als eerste had moeten rijden, had ik in het eerste lijntje waarschijnlijk een galopsprong minder gereden. Maar dat is achteraf. Ik ben super tevreden over Boy”, vertelt de nummer drie.

Iedereen tevreden

“Ik vond met het parcourslopen dat de basisproef wat aparte lijntjes bevatte, maar eenmaal te paard was het een goed te rijden parcours. Toch waren er niet heel veel foutloze combinaties, gewoon een mooi aantal. In de barrage heb ik nog gauw even gekeken of het lijntje voorlangs wel zou passen met de hindernissen die er in de buurt stonden, maar dat ging prima. Al met al een prima rit en een tevreden ruiter”. “En een tevreden groom”, lacht Lammers haar groom er achteraan.

‘Geluk niet op’

Lammers vertelt Schwizer onderweg naar stal dat ze zijn paard, de twaalfjarige Cas (v. Casall), als vierjarige al kende omdat diens toenmalige ruiter bij haar thuis boxen huurde. “Toen was het al een scherp beestje”, zegt ze. “Dat is ze nooit verleert”, beaamt Schwizer. “Ik hoop alleen dat nu ik hier in de Peelbergen mijn geluk niet op kan, ik volgende week in Amsterdam geen prijs meer win”.

Bij de pinken

Schwizer stuurde de met snelle reflexen springende Cas in 35.66 rond. De meest geslaagde poging om de Zwitser van de winst te houden werd geleverd door Gudrun Patteet. De Belgische amazone had Sea Coast Kashmira Z aan de pinken en wist het bochtige barrageparcours te vervolledigen in 35.86 seconden. Een rit goed voor de tweede plaats in de 1.40m proef.

Bron: persbericht