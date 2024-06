Joy Lammers is Amerikanen de baas in DHL Prijs

Joy Lammers en Amazing Z (v. Alano) waren vanochtend de concurrentie de baas in de DHL Prijs op CHIO Rotterdam. De amazone zette als vijfde starter een geweldige rit neer in de 1.40m direct op tijd en bleef daarmee tot het einde aan toe aan kop. De Amerikanen Carlee McCutcheon en Alexandra Crown maakten de top drie compleet.

Lammers rijdt de negenjarige Amazing Z sinds de zomer van 2020 in de internationale springsport. Sindsdien behaalde het duo al meerdere top vijf-klasseringen, maar op CHIO Rotterdam volgde vandaag hun eerste gezamenlijke overwinning. Lammers stuurde de Zangersheide-merrie in 61.09 seconden foutloos over de finish. Daarmee was ze zeven tiende van een seconde sneller dan McCutcheon met Coco Mercedes (v. Chacco’s Son II).

Yoni van Santvoort reed Guiliguili Nouvolieu (v. Mylord Carthago) in 62.78 foutloos over de eindstreep en mocht daarmee de vijfde prijs in ontvangst komen nemen.

Bron: Horses.nl