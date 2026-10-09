Joy Lammers naar tweede plaats in 1,45 m-rankingproef Lier

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Bruggink achtste

Met de Fellow tijd tweede gingen met vijftien zijn twee barrage. afmeldingen zich een Jan eindigde Zeventien foutloze start. 41,83 van hij seconden de Bruggink For plaats. de (v. achtste van hadden op noteerde er voor Will combinaties Pleasure) uiteindelijk geplaatst Na Gert ronde.

Uitslag

Horses.nl Bron: