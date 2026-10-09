Joy Lammers naar tweede plaats in 1,45 m-rankingproef Lier

Petra Trommelen
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Joy Lammers naar tweede plaats in 1,45 m-rankingproef Lier featured image
Joy Lammers met First Boy B.B. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Als een van de slotruiters in de barrage van de 1,45 m.-rankingproef in Lier wist Joy Lammers wat haar te doen stond: een tijd in de buurt van 39 seconden noteren. Met 39,19 seconden had Daan Bernaerts met Rosa KC (v. Diamant de Semilly) de leiding in handen. Een overwinning werd het niet, maar met 40,09 seconden op de klok stelde Lammers in het zadel van First Boy B.B. (v. Hamlet) wel de tweede plaats veilig.


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