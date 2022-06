Joy Lammers razendsnel naar winst in LR 1.45m met barrage in Grote-Breugel

Tegen het snelheidsgeweld in 35.90 seconden van Joy Lammers konden de elf concurrenten in de barrage van de rankingproef in Grote-Breugel nog niet bijna op. Een deel van de barrageklanten deed zelfs niet eens een poging meer ten teken dat ze zich neerlegden bij de zege van Lammers en First Boy BB (v.Hamlet). Anthony Wellens kwam met L'Escada Cava (v.Vagabond de la Pomme) nog ietwat in de buurt van haar tijd en werd tweede. Charlotte Philippe maakte met Cacharel De Amoranda Z (v.Corlensky G) het schavotje vol.