Joy Lammers tweede in GP-kwalificatie Kronenberg

Joy Lammers is uitstekend begonnen aan CSI Kronenberg. Met First Boy B.B. (Hamlet x Ustinov) reed de amazone vandaag in het hoofdnummer, een 1,45 direct op tijd die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, naar de tweede plaats.

Met de KWPN-ruin First Boy B.B. legde Joy Lammers het barrageparcours in de snelle tijd van 39,80 seconden af. Nog sneller bleek de Belgische topruiter Pieter Devos. Hij kwam met Jarina J (v. Cicero Z van Paemel) in 39,13 seconden over de eindstreep.

Frederiks en Van Asten

Voor Nederland eindigden verder Henk Frederiks en Leopold van Asten in de top tien. Frederiks klokte met de bij het NRPS en Zangersheide goedgekeurde hengst Impian D (v. Bubalu VDL) 45,93 seconden en werd daarmee zevende. Van Asten en VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) waren met 39,25 seconden op weg naar een top drie klassering maar werden door vier strafpunten uiteindelijk achtste in deze 95 deelnemers tellende rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl