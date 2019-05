Joy Lammers verslaat Harrie Smolders

Zowel op de eerste als de tweede dag van CSI Valkenswaard sprong Joy Lammers met Hero (Tangelo van de Zuuthoeve x Oklund) foutloze rondes maar eindigden toen niet in de top van het klassement. Vandaag in de afsluitende finale ging er een flinke schep bovenop en won het duo de finale voor zevenjarigen.

Lammers klokte met haar Tangelo van de Zuuthoeve-ruin 33,24 seconden en verwees daarmee Harrie Smolders naar de tweede plek. Hij finishte met de hengst Escape Z (Emerald x Heartbreaker) in 33,34 seconden. Smolders mocht ook het derde geld in ontvangst nemen, nu met de DWB-merrie Calina (Ci Ci Senjor ASK x Cornet Obolensky).

Lemmen maakt feest compleet

Patrick Lemmen maakte het Nederlandse feestje compleet. Hij reed Hugo Boss (Zirocco Blue VDL x Lord) naar de vierde plaats. Jos Verlooy volgde op de vijfde plaats. Dat deed de Belg met Ebony XI (Emerald x Concorde), waarmee hij in Valkenswaard zijn debuut maakte.

Uitslag

Bron: Horses.nl