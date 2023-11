Joy Lammers wint, Piet Raijmakers Jr tweede in hoofdnummer Kronenberg

In het hoofdnummer vandaag op CSI Kronenberg, een 1,45 m. met barrage, streden elf combinaties in de beslissende ronde tegen de klok. Allersnelst was Joy Lammers met First Boy B.B. (Hamlet x Ustinov) die daarmee de overwinning greep. Piet Raijmakers Jr zorgde voor nog meer Nederlands succes. Hij sprong met Van Schijndel's Olaya Z (Ogano Sitte x Concorde) naar de tweede plaats.

Joy Lammers legde het barrageparcours af in 31,89 seconden en was met die snelle tijd de enige die onder de 32 seconden bleef. Beste poging om bij die tijd in de buurt te komen deed Piet Raijmakers Jr. Hij had er uiteindelijk 32,76 seconden voor nodig. Met die tijd bleef Raijmakers Jr ruimschoots voor op Thiago Ribas Da Costa die met Catharina W & W Z (v. Centurio 22) in 33,14 seconden over de eindstreep kwam.

Manon Hees

Voor Nederland eindigde ook Manon Hees in de top tien. De amazone deed er met Picco (v. Quint vh Maarlo) 36,64 seconden over maar kreeg een balk in het barrageparcours en werd negende.

Uitslag

Bron: Horses.nl